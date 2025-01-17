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США назовут новый авианосец в честь Клинтона за бомбардировку Югославии

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Билл Клинтон. Фото: Megan Varner / Reuters
Билл Клинтон. Фото: Megan Varner / Reuters.

ВМС США назовут новые авианосцы типа Gerald Ford в честь Буша и Клинтона

Военно-морские силы (ВМС) США планируют назвать новые авианосцы типа Gerald Ford в честь бывших президентов страны Билла Клинтона и Джорджа Буша. Об этом сообщает Defense News.

«Их наследие будет жить дальше благодаря этим авианосцам, которые служат грозными платформами, призванными защищать нашу национальную безопасность и укреплять нашу решимость защищать эту страну от любого, кто может угрожать нашим свободам и образу жизни», — заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо.

Издание напоминает, что Клинтон, в частности, санкционировал бомбардировки Югославии и операцию на Гаити.

Названные в честь 42-го и 43-го президентов США корабли станут пятым и шестым авианосцами типа Gerald Ford. В настоящее время эксплуатируется один корабль этого типа — головной Gerald Ford, еще три — John Kennedy, Enterprise и Doris Miller — строятся.

Ранее издание со ссылкой на анализ, проведенный Управлением Конгресса США по бюджету, сообщило, что планы по расширению ВМС потребуют более триллиона долларов на тридцать лет (40,1 миллиарда долларов каждый год).

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Гаити
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Югославия
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Буш Джордж
Проекты
Авианосец
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