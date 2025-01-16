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Расширение ВМС США потребует более триллиона долларов

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Фото: Santiago Arcos / Reuters
Фото: Santiago Arcos / Reuters.

Defense News: Планы по расширению ВМС США потребуют более триллиона долларов

Планы по усилению Военно-морских сил (ВМС) США потребуют более триллиона долларов на тридцать лет (40,1 миллиарда долларов каждый год). Об этом со ссылкой на анализ, проведенный Управлением Конгресса США по бюджету, сообщает издание Defense News.

Согласно планам, до 2054 года ВМС США хотят увеличить число боевых кораблей до 381, что позволит противостоять растущим глобальным угрозам. В настоящее время американский флот располагает 295 кораблями, их число к 2027 году сократится до 283.

«Темпы кораблестроения будут самыми быстрыми в начале 2030-х годов, что отражает стремление ВМС США как можно быстрее увеличить численность флота», — заявило Управление Конгресса США по бюджету.

К 2054 году ВМС США потребуется годовой бюджет в размере 340 миллиардов долларов, тогда как на данный момент он равен 255 миллиардам. Оценки Управления Конгресса США по бюджету оказались на 8–16 процентов выше прогнозов, которые привели ВМС.

В декабре издание сообщило, что атомная подводная лодка Arkansas типа Virginia Военно-морских сил США прошла крещение.

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Страны
США
Проекты
Virginia АПЛ
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