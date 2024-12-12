Новая атомная подлодка ВМС США прошла крещение

Атомная подлодка Arkansas ВМС США прошла крещение

Атомная подводная лодка (АПЛ) Arkansas типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США прошла крещение. Об этом сообщает издание Defense News.

Бутылку игристого вина о корпус новой АПЛ на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии разбила Карлотта Уоллс ЛаНир, одна из девяти темнокожих учеников, боровшихся за десегрегацию в средней школе Little Rock Central в 1957 году. Министр ВМС США Карлос Дель Торо назвал новую субмарину лучшей американской подводной лодкой.

Arkansas стал 27-й субмариной типа Virginia и 13-й подлодкой, построенная на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии, принадлежащей компании Huntington Ingalls Industries. Остальные подводные лодки строятся на верфи Electric Boat корпорации General Dynamics в Коннектикуте.

Arkansas планируется спустить на воду в 2025 году.

Ранее издание сообщило, что эсминец Zumwalt стал первым в составе ВМС США кораблем, который переоборудовали под гиперзвуковые ракеты.