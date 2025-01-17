Войти
Lenta.ru

На Украине захотели отправить макеты Leopard 2 в атаки

399
0
0
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters.

«РГ»: На Украине планируют создать макеты танков Leopard 2 на шасси пикапов

Танковые соединения Украины захотели оснастить макетами танков Leopard 2 на шасси пикапов. Изделия планируют отправлять в атаки вместе с настоящей бронетехникой, пишет «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на распространившийся в соцсетях ролик, демонстрирующий изделие одной из украинских фирм. Судя по кадрам, разработчики предложили создать каркас с панелями, которые визуально похожи на настоящий танк. Конструкцию можно установить на шасси автомобиля, который сымитирует движение танка.

Также авторы изделия планируют оснастить макеты пулеметами и легкими реактивными системами залпового огня. «Как предполагается, они будут передвигаться с реальными боевыми машинами, чтобы создавать впечатление массированной танковой атаки», — пишет «РГ».

В ноябре 2023 года стало известно, что американские военные применили макет российского танка Т-72 с вращающейся башней в ходе тренировки в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center на Гавайях. Изделие на шасси внедорожника Humvee состоит из легкого каркаса и надувных элементов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
Leopard-2
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 12:38
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 17.01 12:07
  • 16
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 17.01 10:18
  • 1
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 04:22
  • 4
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи
  • 16.01 22:39
  • 1
Российские КамАЗы получили броню
  • 16.01 19:04
  • 7023
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 18:24
  • 162
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.01 13:41
  • 1
На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2
  • 16.01 06:53
  • 1
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 16.01 05:19
  • 0
О перспективах развития корабельного состава ВМФ в США и РФ
  • 16.01 02:25
  • 1
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T