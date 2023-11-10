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В США применили макет Т-72 на учениях

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Макет российского танка Т-72
Макет российского танка Т-72.
Источник изображения: Hunter Carpenter

Американские военные применили макет российского танка Т-72 с вращающейся башней в ходе тренировки в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) на Гавайях. Об этом пишет Defence Blog.

Отмечается, что макет на шасси автомобиля Humvee использовали солдаты боевой группы 2-й пехотной бригады 25-й пехотной дивизии армии США. Машину, имитирующую танк условного противника, задействовали в ходе тренировки 6 ноября.

Humvee оснастили легким каркасом, на который установили тканевые покрытия и надувные элементы. Также макет получил вращающуюся башню. «Прикрепленные к стандартному Humvee, эти элементы создают визуальную характеристику и силуэт, которые очень напоминают российский танк Т-72, погружая войска в реалистичные сценарии тренировок», — отметили в публикации.

Макет получил систему Multiple Integrated Laser Engagement System (MILES), которая позволяет фиксировать условные попадания на учениях.

В июле издание The Drive писало, что в Западной Вирджинии провели учения с макетами зенитных ракетным систем, напоминающих С-300 и С-400, и дронами-камикадзе, похожими на российские «Герани-2».

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Страны
США
Продукция
HMMWV
С-300
С-400 Триумф
Т-72
Проекты
Военные учения
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