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Российские КамАЗы получили броню

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Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

Российские грузовики КамАЗ в зоне СВО получили броню

Российские грузовики КамАЗ, которые используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получили бронированные элементы. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».



На фотографии КамАЗ, оснащенный бронеэлементами для защиты водителя, пассажиров и основных узлов машины. Дополнительные конструкции прикрывают двери, остекление и капот грузовика. В частности, машина получила откидные бронепластины с амбразурами, которые повышают защищенность людей в салоне.

В публикации предположили, что уровень изготовления элементов бронирования может указывать на серийное производство.

В ноябре 2023 года издание «Армейский стандарт» писало, что Научно-производственное объединение специальных материалов разработало комплект легкого дифференцированного бронирования для автомобилей, использующихся в зоне СВО. Дополнительные элементы обеспечивают защиту кабины и основных узлов машин от обстрела из автоматов и винтовок, а также осколков артиллерийских снарядов.

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Страны
Россия
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