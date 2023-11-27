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В России разработали броню для военных «КамАЗов»

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КАМАЗ-53501
Комплект дополнительного бронирования для КАМАЗ-53501.
Источник изображения: pro-am.ru

Научно-производственное объединение (НПО) специальных материалов разработало комплект легкого фрагментарного дифференцированного бронирования (КДБ) для автомобилей, использующихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Дополнительная защита предназначена для военных автомобилей «КамАЗ», «Урал» и УАЗ «Патриот», пишет «Армейский стандарт».

Элементы комплекта выполнены из высокотехнологичных материалов, включая сверхмолекулярый полиэтилен. Комплект обеспечивает защиту картера, радиатора, топливного бака, аккумуляторного отсека, а также кабины и бортов капота. Отмечается, что части комплекта соответствуют классам защиты Бр3 и Бр4 — бронированные участки могут выдержать обстрел из пистолетов, автоматов, снайперских винтовок и попадание осколков снарядов.

Комплект весит 650 килограммов, что составляет около пяти процентов от грузоподъемности трехосного КамАЗа-53501. Как пишет издание, КДБ может установить бригада ремонтного подразделения из нескольких человек.

Один из комплектов шесть месяцев испытывали в зоне СВО на грузовике КамАЗ-5350. «По мнению опытного водителя, к фронтальной защите (картер, баки, днище) никаких претензий. Не влияет КДБ и на управляемость, маневренность машины. Есть и еще один важный момент — чисто психологический: броня дает чувство уверенности, так как человек за рулем теперь защищен. В чем-то ситуация схожа с пехотинцем, который раньше ходил в атаку без бронежилета, а теперь он у него появился», — отметили в публикации.

Ремонтное подразделение в зоне проведения СВО оснастило КДЗ десять «КамАЗов» и один УАЗ «Патриот». Представитель НПО Игорь Сек рассказал, что один из комплектов защитил водителя от осколков разорвавшегося рядом снаряда, которые застряли в броне.

В сентябре исполнительный директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что военнослужащие из зоны СВО дали положительную оценку дополнительной защите боевой машины пехоты БМП-3. Машину оснащают стальными экранами и противокумулятивными решетками.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
ГАЗ Группа
Курганмашзавод
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1 комментарий
№1
27.11.2023 22:41
Не прошло и двух лет, как появились опытные образцы. Нужно было с первых дней в "картонных" кабинах представителей заказчика МО покатать по передовой. Сонное царство.
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