TNI: Ремонт ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» — тщеславный проект

Ремонт и модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Адмирал Нахимов», который остается уязвимым кораблем, — это тщеславный проект. С такой оценкой выступил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

По его словам, несмотря на модернизацию, «Адмирал Нахимов» и другие крупные боевые корабли остаются уязвимыми. В частности, средства обороны крейсера можно перегрузить атакой роя беспилотников. Также автор допустил, что ТАРК может стать приоритетной целью в потенциальном конфликте со странами НАТО.

«Если бы Москва серьезно относилась к тому, чтобы не повторять тех же ошибок, что и их западные враги, она бы не тратила свое время и деньги на такой тщеславный проект, как восстановление "Адмирала Нахимова"», — пишет Вайхерт.

ТАРК «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт с модернизацией, которые начали в 2013 году. Модернизированный корабль сможет нести современные ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее в январе источник ТАСС сообщил, что физический пуск ядерного реактора крейсера «Адмирал Нахимов» осуществили в декабре.