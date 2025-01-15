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Египет решил адаптировать корейский «Гром» для береговой обороны

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Фото: Republic of Korea Armed Forces / Wikimedia
Фото: Republic of Korea Armed Forces / Wikimedia.

Египет адаптирует корейские САУ K9 Thunder для задач береговой обороны

Египет станет первым оператором корейской самоходной артиллерийской установки (САУ) K9 Thunder («Гром»), который адаптирует ее для задач береговой обороны. Об этом решении сообщает Army Recognition.

Компания Hanwha Aerospace подтвердила, что в рамках контракта Египту поставили 216 САУ K9A1 и 51 машину управления огнем K11. При этом машины управления специально модернизировали для интеграции с противокорабельными средствами.

«Ожидается, что эта система укрепит сеть береговой обороны Египта, предоставив мобильное и экономически эффективное решение для противодействия морским угрозам в стратегических водах», — говорится в публикации.

Самоходная гаубица K9 несет орудие калибра 155 миллиметров. Дальность стрельбы при использовании снаряда Extended Range Full Bore (ERFB) составляет 40 километров.

Ранее в январе в «Ростехе» сообщили, что российская САУ «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать. Установка использует снаряды весом 110 килограммов, которые позволяют разрушать бетонные укрепления, мосты и переправы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Продукция
2С7 Пион
K9 Thunder
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