В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

«Ростех»: Артустановка «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать. Об этом «Ростех» рассказал в своем Telegram-канале.

В госкорпорации напомнили, что 203-миллиметровая САУ стреляет снарядом массой 110 килограммов, развивающим скорость около 1 километра в секунду. Мощности боеприпаса достаточно для разрушения бетонных укреплений, укрытий, мостов и переправ.

«Каждый снаряд разбрасывает массу осколков в значительном радиусе. Боевая работа таких "стальных кулаков" заставляет противника чувствовать себя по-настоящему плохо», — заявили в Ростехе.

В ноябре индустриальный директор комплекса «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что вся мощь САУ «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета.

В июле «Ростех» заявил, что мощности снарядов САУ «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания.