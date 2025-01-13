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В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

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Кадр: Telegram-канал Ростех
Кадр: Telegram-канал Ростех.

«Ростех»: Артустановка «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Малка» одним выстрелом заставляет противника замолчать. Об этом «Ростех» рассказал в своем Telegram-канале.



В госкорпорации напомнили, что 203-миллиметровая САУ стреляет снарядом массой 110 килограммов, развивающим скорость около 1 километра в секунду. Мощности боеприпаса достаточно для разрушения бетонных укреплений, укрытий, мостов и переправ.

«Каждый снаряд разбрасывает массу осколков в значительном радиусе. Боевая работа таких "стальных кулаков" заставляет противника чувствовать себя по-настоящему плохо», — заявили в Ростехе.

В ноябре индустриальный директор комплекса «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что вся мощь САУ «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета.

В июле «Ростех» заявил, что мощности снарядов САУ «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С7 Пион
Компании
Ростех
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