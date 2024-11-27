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В «Ростехе» рассказали о режиме «одновременного огневого налета» самоходки «Мальва»

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Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

«Ростех»: мощь САУ «Мальва» раскрывает режим «одновременного огневого налета»

Вся мощь самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» раскрывается в режиме одновременного огневого налета, заявил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. Об этом сообщает ТАСС.

В вышеупомянутом режиме САУ почти одновременно выпускает несколько снарядов, которые, летят по разным траекториям, практически одномоментно поражают одну и ту же цель. «Это оружие способно эффективно поражать практически любые цели, которые в принципе можно ликвидировать осколочно-фугасными и высокоточными снарядами», — сказал руководитель.

В июле госкорпорация сообщила о поставках в войска очередной партии САУ «Мальва».

В том же месяце «Ростех» заявил, что мощности снарядов САУ 2С7М «Малка» достаточно, чтобы повредить технику противника даже без прямого попадания.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С7 Пион
Компании
Ростех
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