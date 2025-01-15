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Власти Петербурга предложили сформировать судостроительный кластер на основе верфей ОСК

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Петербургская администрация предложила Объединенной судостроительной корпорации модернизировать пять входящих в ее состав верфей для запуска на них производства коммерческих судов по современным технологиям. Об этом Ведомостям рассказал специальный представитель губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов.

Он пояснил, что речь идет о "Северной верфи", "Балтийском заводе", "Адмиралтейских верфях", "Кронштадтском морском заводе" и "Средне-Невском судостроительном заводе". Производство на них предлагается организовать по принципу так называемой распределенной верфи, когда крупные блоки одного судна будут изготавливаться на нескольких заводах одновременно и после передаваться конечному сборщику.

Балтийский завод

Центральный Военно-Морской Портал, Сергей Северин


По информации издания, на соответствующую модернизацию судостроительных предприятий может потребоваться более 200 млрд рублей.

Напомним, что с осени 2023 года ОСК передана в управление банку ВТБ. После этого глава ВТБ Андрей Костин говорил о необходимости перестроить управление корпорацией, которое на момент передачи было неэффективным, и вложить инвестиции в обновление производственных мощностей.

В сентябре 2024-го Минфин сообщил, что дефицит денежных средств корпорации, которые необходимы на финансирование ее деятельности, погашение долгов и достройку убыточных заказов, составляет 1,029 трлн рублей. Кроме того, ОСК требуется не менее 500 млрд рублей на постройку новой верфи во Владивостоке, а также средства на модернизацию существующих верфей на Северо-Западе страны.

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  • В новости упоминаются
Компании
Адмиралтейские верфи
Балтийский завод
ОСК
Северная верфь
СНСЗ
Персоны
Костин Андрей
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