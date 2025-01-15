Войти
Lenta.ru

Производитель Bayraktar испытал дрон вертикального взлета и посадки

212
0
0
Kalkan VTOL
БПЛА вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL.
Источник изображения: Baykar

Компания Baykar испытала БПЛА вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL

Турецкая компания Baykar, которая производит дроны Bayraktar, провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL. Об этом сообщил производитель, передает Army Recognition.

Отмечается, что в рамках испытаний успешно выполнили 54-й полет Kalkan VTOL. В ходе тестов специалисты оценивали возможности бортовой системы дальней связи.

Аппарат с дальностью связи более 100 километров предназначен для воздушной разведки. Полуавтономная архитектура позволяет аппарату самостоятельно взлетать, идти по маршруту по заданным координатам и осуществлять посадку. Аппарат, который способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, оснащен лазерным целеуказателем, дневную и ночную камерами.

Дрон выполнен по схеме «летающее крыло». Гибридная силовая установка Kalkan состоит из двигателя внутреннего сгорания для горизонтального полета и четырех электродвигателей, который обеспечивают вертикальный взлет и посадку.

В мае 2024 года стало известно, что палубный беспилотник Bayraktar TB3 компании Baykar совершил рекордный полет с двигателем турецкого производства PD-170. Аппарат поднялся на высоту более десяти километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 05:32
  • 6991
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 05:27
  • 136
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.01 05:10
  • 1
Asia Times: на фоне заявлений Трампа о необходимости приобретения США Гренландии Китай всерьез занимается «ледяным шёлковым путём»
  • 15.01 01:53
  • 3
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 15.01 01:44
  • 0
Неожиданный поворот темы "украинства" (и не только).
  • 14.01 15:08
  • 0
НАТО готовится к «миротворческой операции»
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»