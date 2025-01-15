Украина получила первую немецкую самоходную гаубицу RCH 155

Министерство обороны Германии сообщило, что 13 января 2025 года в штаб-квартире германо-французского объединения KNDS в Касселе министр обороны Писториус принял поставку первой 155-мм/52 серийной самоходной гаубицы RCH 155 на колёсном шасси и передал ее Украине в лице украинского посла в Германии Алексея Макеева.

Первая переданная Украине 155-мм/52 серийная самоходная гаубица RCH 155 на колёсном шасси на церемонии в штаб-квартире германо-французского объединения KNDS в Касселе, 13.01.2025 (с) DPA

Всего германское отделение KNDS (KNDS Deutschland, бывшая компания Krauss-Maffei Wegmann, KMW) должна поставить со своего предприятия в Касселе Украине 54 колесные гаубицы RCH 155 по контрактам, полностью финансируемым германским правительством в рамках военной помощи. Контракт на поставку Украине первых 18 САУ RCH 155 стоимостью 216 млн евро был подписан в сентябре 2022 года, а в 2023 году последовали контракты на поставку еще на 36 САУ RCH 155. Общая стоимость всех трех контрактов составляет 890 млн евро. Первые шесть систем должны быть переданы Украине в 2025 году, а поставки остальных придутся на 2026-2027 годы.

Сообщается, что первая переданная САУ будет использоваться для подготовки украинского личного состава в Германии, а фактическая передача строевых систем Украине предварительно начнется в апреле.

Украина тем самым стала стартовым заказчиком и получателем самоходной гаубицы RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155), которая представляет собой размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8) давно предлагаемый KMW (ныне KNDS Deutschland) автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) с артиллерийской частью немецкой 155-мм/52 самоходной гаубицы PzH 2000 (при этом собственно качающаяся часть изготавливается группой Rheinmetall). Модуль AGM необитаемый, так что экипаж установки RCH 155 cоставляет всего два человека. Боевая масса RCH 155 составляет 39 тонн, при массе модуля AGM 12,5 тонн. Подвижность примерно соответствует БТР Boxer, при этом на машине установлен более мощный дизельный двигатель MTU 8V 199TE20/21 в 815 л.с., чем на базовом БТР Boxer (710 л.с.). Боекомплект модуля AGM составляют 30 снарядов и 144 модульных заряда, скорострельность до 9 выстрелов в минуту. Заявляется, что RCH 155 является первой в мире САУ, имеющей возможность ведения эффективного огня в движении.

Украина в целом стала первым заказчиком и самого модуля AGM, продвигаемого KMW на рынке с 2004 года, и, видимо, интерес KNDS и самого правительства Германии в данных контрактах и состоял в долгожданном доведении AGM и самой RCH 155 до серийного производства за счет германского правительственного финансирования, Это открыло дорогу и закупкам САУ с AGM и для Бундесвера. Предполагается, что германская армия по программе Zukünftiges System Indirektes Feuer mittlere Reichweite (ZukSysIndF mRw) закупит начиная с 2026 года от 120 до 168 систем RCH 155. В апреле 2024 года было сообщено, что первый контракт для Бундесвера должен быть заключен на 80 САУ.

За почти два десятилетия KMW демонстрировала целый ряд самоходных артиллерийских установок с модулем AGM - на гусеничном шасси РСЗО MLRS, на гусеничной платформе ASCOD 2 (DONAR), и на автомобильном шасси Iveco (8x8). Вариант установки AGM на шасси колесного БТР Boxer, впоследствии обозначенный как RCH 155, был впервые продемонстрирован на выставке Eurosatory 2014, но его полигонные испытания были начаты только в 2019 году. В 2020 году на испытания был представлен новый предсерийный образец RCH 155, отличающийся главным образом пониженной высотой модифицированного артиллерийского модуля AGM.

В апреле 2024 года министерство обороны Великобритании заявило о решении приобрести САУ RCH 155 для британской армии, с намерением закупки 116 единиц до 2030 года, в рамках совместной программы закупок с Германией. В сентябре 2024 года сообщалось, что Германия одобрила продажу 12 САУ RCH 155 Катару в обмен на 12 самоходных гусеничных гаубиц PzH 2000, которые будут выкуплены у Катара и переданы Украине. В сентябре 2024 года правительство Италии обратилось в парламент с просьбой утвердить многолетнюю программу по закупке для итальянской армии неназываемого количества САУ RCH 155. С учетом стоимости закупки нескольких видов боеприпасов, а также вспомогательных и транспортных машин на эту программу Италией планируется выделить 1,81 млрд евро. В ноябре 2024 года швейцарское федеральное ведомство по вооружениям Armasuisse объявило о решении по итогам тендера приобрести для швейцарской армии вариант САУ RCH 155 в исполнении с установкой орудийного модуля на колесное бронированное шасси Mowag Piranha IV (10×10).

Кроме контрактов на поставку Украине RCH 155, KNDS Deutschland также имеет выданные германским правительством в 2024 году контракты на поставку Украине 18 самоходных гаубиц PzH 2000 на гусеничном шасси нового производства (с середины 2027 года), и еще 12 САУ PzH 2000, выкупаемых у Катара, с их ремонтом. Стоимость контракта на выкуп у Катара и ремонт 12 PzH 2000 составила 150 млн евро, причем их поставки Украине должны были быть произведены в конце 2024 года (первые шесть) и в 2025 году (еще шесть), но до сих пор не начаты. Ранее Украина к концу 2024 года получила уже 36 САУ PzH 2000, из которых 25 были переданы из наличия Германией, еще восемь - Нидерландами, и три - Италией.

Первая переданная Украине 155-мм/52 серийная самоходная гаубица RCH 155 на колёсном шасси на церемонии в штаб-квартире германо-французского объединения KNDS в Касселе, 13.01.2025 (с) DPA и Бундесвер