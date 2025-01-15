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В Турции испытали планирующую авиабомбу TOLUN

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Кадр: Military Coverage / YouTube
Кадр: Military Coverage / YouTube.

В Турции сбросили планирующую бомбу TOLUN с дрона в ходе испытаний

Планирующую авиабомбу TOLUN, разработанную турецкой компанией Aselsan, успешно сбросили с беспилотника Anka-3 в рамках испытаний, которые провели в городе Конья. Об этом сообщили в компании.

Высокоточный боеприпас, который разместили во внутреннем отсеке дрона, сбросили с высоты 6,1 километра. Аппарат летел со скоростью 333 километра в час. В компании подчеркнули, что бомба поразила цель «с предельной точностью».

Бомба с раскладывающимся крылом и хвостовым оперением наводится на цель по сигналам GPS и данным инерциальной навигации. Изделие с максимальной дальностью около 100 километров весит 113 килограммов.

В октябре 2024 года американское издание The War Zone писало, что сбитый ведущим истребителем Су-57 российский тяжелый ударно-разведывательный беспилотник «Охотник» был вооружен минимум одним универсальным межвидовым планирующим боеприпасом (УМПБ) Д-30СН.

В июне стало известно, что УМПБ начали применять в зоне проведения специальной военной операции. Универсальное изделие можно запускать с самолетов и реактивных систем залпового огня.

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США
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ПАК ФА
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