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В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН

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Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости.

РГ: в зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН

В зоне специальной военной операции (СВО) стали применять новый универсальный межвидовой планирующий боеприпас диаметром 30 сантиметров УМПБ Д-30СН. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

По данным издания, боеприпас может сбрасываться с самолетов и запускаться реактивными системами залпового огня (РСЗО), например «Торнадо-С».

Согласно РГ, применение в «Торнадо-С» новых боеприпасов приведет к тому, что РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) «утратит ореол исключительности». «Можно утверждать, что межвидовой боевой модуль УМПБ Д-30СН значительно усилит ударную мощь бомбардировочной авиации и сухопутной артиллерии», — говорится в публикации.

В мае издание TWZ заметило, что Д-30СН создадут проблемы для системы противовоздушной обороны Киева.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
Торнадо-С
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