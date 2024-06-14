РГ: в зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН

В зоне специальной военной операции (СВО) стали применять новый универсальный межвидовой планирующий боеприпас диаметром 30 сантиметров УМПБ Д-30СН. Об этом пишет «Российская газета» (РГ).

По данным издания, боеприпас может сбрасываться с самолетов и запускаться реактивными системами залпового огня (РСЗО), например «Торнадо-С».

Согласно РГ, применение в «Торнадо-С» новых боеприпасов приведет к тому, что РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) «утратит ореол исключительности». «Можно утверждать, что межвидовой боевой модуль УМПБ Д-30СН значительно усилит ударную мощь бомбардировочной авиации и сухопутной артиллерии», — говорится в публикации.

В мае издание TWZ заметило, что Д-30СН создадут проблемы для системы противовоздушной обороны Киева.