Названо создающее проблемы для системы ПВО Киева российское оружие

TWZ: российские планирующие бомбы УМПБ создадут проблемы для системы ПВО Киева

Новые планирующие бомбы, которые несут самолеты Воздушно-космических сил России, создадут проблемы для системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева. Особенности оружия назвали в публикации The War Zone (TWZ).

Издание обратило внимание на кадры сброса универсальных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ) Д-30СН с истребителя Су-34. «Похоже, что это оружие прочно укоренилось в российском арсенале, что создаст дополнительные проблемы для украинских операторов противовоздушной обороны, находящихся в тяжелом положении», — говорится в материале.

Автор отметил, что УМПБ отличаются от бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) более совершенной конструкцией. Компактный корпус УМПБ обеспечивает ей лучшие аэродинамические характеристики и большую дальность. Считается, что боеприпас получил инерциальную и спутниковую систему навигации для наведения на цель.

Ранее в мае появился ролик, демонстрирующий сброс нескольких УМПБ на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова.

Первые сообщения о применении УМПБ появились в марте. Боеприпас диаметром 30 сантиметров может нести около 100 килограммов взрывчатого вещества. Считается, что УМПБ можно запускать при помощи реактивных систем залпового огня.