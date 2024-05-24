Сброс реактивных бомб с Су-34 показали на видео

Сброс планирующих бомб УМПБ с борта Су-34 показали на видео

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил универсальные межвидовые планирующие боеприпасы (УМПБ) Д-30СН на позиции противника в районе Харькова. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Война История Оружие».

На видео показан сброс нескольких бомб, который зафиксировала камера на шлеме пилота. УМПБ оснащены раскладывающимися крыльями и реактивным двигателем, который увеличивает дальность боеприпаса. Считается, что Д-30СН также можно запускать ракетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

В марте американское издание The War Zone писало, что УМПБ могут стать серьезной проблемой для Киева. Боеприпас, который называют аналогом американской умной бомбы Small Diameter Bomb (SDB), будет особенно полезен для нанесения оперативных ударов по целям на дальних дистанциях.

В том же месяце стало известно о применении УМПБ в зоне проведения спецоперации. Боеприпас диаметром 30 сантиметров несет более 100 килограммов взрывчатого вещества.