Войти
Lenta.ru

Российский аналог американской «умной» бомбы назвали проблемой для Киева

1087
0
+1
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

TWZ: российский планирующий боеприпас УМПБ Д-30СН станет проблемой для Киева

Новый российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН, который применили в ходе специальной военной операции, может стать серьезной проблемой для Киева. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Высокоточным боеприпасом, который называют аналогом американской «умной» бомбы Small Diameter Bomb (SDB), можно вооружать самолеты и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Подробности об этом оружии по-прежнему ограничены, но все имеющиеся на данный момент свидетельства указывают на продолжающиеся усилия России по предоставлению более дешевых альтернатив крылатым и баллистическим ракетам, а также на то, что ее тактическая авиация имеет больше шансов выжить против наземных средств ПВО Украины», — пишет издание.

Отмечается, что возможность запуска УМПБ с земли позволит не рисковать тактической авиацией без необходимости. Автор подчеркнул, что боеприпас будет особенно полезен для нанесения оперативных ударов по целям на дальних дистанциях.

Ранее в марте стало известно о применении УМПБ Д-30СН в зоне спецоперации. Снаряд диаметром 30 сантиметров можно сбрасывать с самолетов и запускать с помощью РСЗО «Торнадо-С».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
Торнадо-С
Похожие новости
19.07.2016
Крепнет оборонный потенциал
11.01.2016
Армия и оборонная промышленность-2015: не только Сирия
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
20.06.2012
Следование в фарватере чужих разработок — часть I
04.07.2011
Все больше армий мира становятся владельцами крупнокалиберных РСЗО
19.11.2009
«Искандер» против «Plutonа»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 16.03 10:15
  • 2
Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев