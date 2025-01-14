Су-34 в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил "Кинжал"

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс применил экипаж самолета под командованием полковника Максима Стефанова

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил комплекс "Кинжал". Об этом говорится в статье в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Экипаж самолета Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", - говорится в статье, посвященной заслуженному летчику-испытателю РФ Герою России полковнику Стефанову.