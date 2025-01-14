Войти
Деловая газета "Взгляд"

«Красная звезда» опровергла данные о первом боевом применении Су-34 ракет «Кинжал»

394
0
0
Боевая работа экипажа Су-34 в приграничном районе Курской области
Боевая работа экипажа Су-34 в приграничном районе Курской области.
Источник изображения: РИА Новости

Сообщение о первом применении гиперзвукового комплекса «Кинжал» истребителем Су-34 в зоне СВО оказалось ошибочным, редакция «Красной звезды» принесла извинения и изменила публикацию.

Первоначальное сообщение о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции, оказалось ошибочным, говорится в сообщении "Красной звезды". Редакция газеты признала, что в публикации была использована непроверенная информация стороннего интернет-ресурса.

В официальном заявлении издания говорится: "При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе о якобы боевом применении в зоне СВО экипажем самолета Су-34 гиперзвуковой ракеты "Кинжал". В публикацию внесены необходимые изменения. Редакция приносит извинения своим читателям".

Ранее издание "Красная звезда" сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции, что стало первым случаем его использования в боевых условиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
Су-34
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 10:51
  • 121
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.01 09:33
  • 6971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 14.01 02:07
  • 2
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»