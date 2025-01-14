«Красная звезда» опровергла данные о первом боевом применении Су-34 ракет «Кинжал»

Сообщение о первом применении гиперзвукового комплекса «Кинжал» истребителем Су-34 в зоне СВО оказалось ошибочным, редакция «Красной звезды» принесла извинения и изменила публикацию.

Первоначальное сообщение о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции, оказалось ошибочным, говорится в сообщении "Красной звезды". Редакция газеты признала, что в публикации была использована непроверенная информация стороннего интернет-ресурса.

В официальном заявлении издания говорится: "При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе о якобы боевом применении в зоне СВО экипажем самолета Су-34 гиперзвуковой ракеты "Кинжал". В публикацию внесены необходимые изменения. Редакция приносит извинения своим читателям".

Ранее издание "Красная звезда" сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс "Кинжал" в ходе специальной военной операции, что стало первым случаем его использования в боевых условиях.