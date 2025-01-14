SpaceX перенесла седьмые летные испытания Starship

SpaceX: Седьмые летные испытания Starship перенесены с 13 на 15 января

Седьмые летные испытания многоразовой транспортной космической системы Starship перенесены с 13 на 15 января. Об этом сообщает SpaceX.

«Седьмой тестовый запуск Starship планируется провести в среду, 15 января», — заявили в компании.

Ранее SpaceX сообщила, что первый в 2025 году испытательный пуск Starship запланирован на 13 января.

Предыдущий, шестой, пуск Starship состоялся 20 ноября. Пятые летные интеграционные испытания системы прошли 13 октября.

Грузоподъемность Starship составит более 100 тонн на низкую околоземную орбиту.