Войти
Lenta.ru

Безос высказался о первом пуске ракеты New Glenn

345
0
0
Фото: Paul Ellis / Pool / Reuters
Фото: Paul Ellis / Pool / Reuters.

Безос о пуске New Glenn: Есть вещи, которые можно проверить только в полете

Blue Origin проделала большую работу перед первым пуском ракеты New Glenn, однако остаются «некоторые вещи, которые можно проверить только в полете». О предстоящем старте носителя высказался основатель компании Джефф Безос. Его слова приводит издание ArsTechnica.

«И нельзя быть слишком самоуверенным в этих вещах. Нужно быть реалистом. Реальность такова, что есть много вещей, которые идут не так, и нужно смириться с тем, что если что-то пойдет не так, мы соберемся и займемся вторым пуском», — сказал миллиардер.

Он скептически отнесся к тому, что мягкая посадка многоразовой первой ступени носителя на платформу Jacklyn пройдет успешно. По его словам, в случае обнаружения проблем ступень уклонится от платформы и упадет в море.

В декабре компания Blue Origin подтвердила готовность тяжелой ракеты New Glenn к своему пуску (миссии NG-1) в 2024 году. Также компания заявила о готовности тестовой нагрузки Blue Ring Pathfinder для пуска носителя.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидких метане и водороде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 10:51
  • 121
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 14.01 09:33
  • 6971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 03:12
  • 0
Об украинстве в середине XX века.
  • 14.01 02:49
  • 4
Интерес АСЕАН к БРИКС — это попытка обезопасить себя от Трампа (Nikkei Asian Review, Япония)
  • 14.01 02:07
  • 2
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 13.01 21:21
  • 0
Провал планов Запада на Украине очевиден. Что дальше?
  • 13.01 19:08
  • 1453
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.01 14:24
  • 0
Арсенал надежды
  • 13.01 12:49
  • 1
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
  • 13.01 12:37
  • 1
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 13.01 06:21
  • 1
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 13.01 01:43
  • 1
Индийский флот пополнился шестой и последней в серии дизель-электрической подлодкой класса «Скорпен»
  • 12.01 23:37
  • 4
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 12.01 10:00
  • 9
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 11.01 09:47
  • 1
Военная приемка. «Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой»