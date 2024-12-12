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Blue Origin подтвердила готовность New Glenn к первому пуску

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Фото: Blue Origin
Фото: Blue Origin.

Компания Blue Origin подтвердила готовность ракеты New Glenn к пуску в 2024 году

Компания Blue Origin подтвердила готовность тяжелой ракеты New Glenn к своему пуску (миссии NG-1) в 2024 году. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Также компания заявила о готовности тестовой нагрузки Blue Ring Pathfinder, предназначенной для пуска носителя. Данный аппарат необходим для тестирования ключевых технологий орбитального транспортного средства Blue Ring, способного довыводить на околоземную орбиту грузы общей массой три тонны.

Blue Ring Pathfinder состоит из коммуникационного массива, комплекса питания и бортового компьютера, установленных на адаптере полезной нагрузки. Данные системы планируется испытать в ходе миссии NG-1, которая продлится шесть часов.

Компания не заявила конкретную дату первого пуска ракеты. Перед этим Blue Origin необходимо провести статические огневые испытания первой ступени ракеты, а затем — установить в ее головную часть Blue Ring Pathfinder. Blue Origin также еще не получила лицензию Федерального управления гражданской авиации на первый пуск New Glenn.

В октябре издание ArsTechnica сообщило, что компания Blue Origin сделала еще один важный шаг на пути к первому запуску тяжелой ракеты New Glenn, выкатив на стартовый стол на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) ее первую ступень.

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