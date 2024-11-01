Войти
Lenta.ru

Blue Origin выкатила первую ступень New Glenn на стартовый стол

249
0
0
Фото: Blue Origin
Фото: Blue Origin.

Компания Blue Origin выкатила первую ступень ракеты New Glenn на стартовый стол

Компания Blue Origin сделала еще один важный шаг на пути к первому запуску тяжелой ракеты New Glenn, выкатив на стартовый стол на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) ее первую ступень. Об этом пишет издание ArsTechnica.

Для транспортировки из завода на стартовую площадку на расстояние 37 километров ракетной ступени, имеющей диаметр 7 метров и длину 95 метров, была использована связка на основе двух прицепов, буксируемых переделанным танковым тягачом Oshkosh M1070.

«Перемещение ракеты на стартовую площадку является ключевым признаком того, что первая ступень почти готова к долгожданному дебюту», — говорится в публикации.

В издании предположили, что первый полет New Glenn состоится в начале — середине декабря.

В сентябре ArsTechnica сообщила, что компания Blue Origin успешно испытала вторую ступень тяжелой ракеты New Glenn.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
New Glenn
Компании
Blue Origin
Oshkosh
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ