Blue Origin испытала вторую ступень New Glenn

Компания Blue Origin успешно испытала вторую ступень тяжелой ракеты New Glenn

Компания Blue Origin успешно испытала вторую ступень тяжелой ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Огневые испытания ступени GS2 прошли на объекте Blue Origin во Флориде. Два двигателя BE-3U, работающих на жидких кислороде и водороде, были включены на 15 секунд. В ближайшее время компания планирует провести интеграцию первой и второй ступеней перспективной ракеты.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring, разрабатываемого компанией Blue Origin.

Также в сентябре ArsTechnica написало, что первый запуск New Glenn перенесен на первую половину ноября.