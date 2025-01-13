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В НАСА рассказали о необходимости посещения Луны для полета на Марс

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Фото: Mike Brown / Reuters
Фото: Mike Brown / Reuters.

НАСА: Посещение Луны человеком необходимо для его полетов на Марс

Посещение Луны человеком сегодня необходимо для его полетов на Марс завтра, рассказали в НАСА. Об этом пишет SpaceNews.

В НАСА отреагировали на комментарий основателя SpaceX Илона Маска о том, что компания направляется прямиком на Марс. Согласно бизнесмену, отправка беспилотных кораблей Starship на Марс осенью 2026 года позволит запустить пилотируемую миссию к Красной планете уже в 2028-м.

«Луна — выдающийся испытательный полигон, который у нас есть для освоения Марса», — сказал член команды Mars Architecture НАСА Майкл Чеппелл.

Его точку зрения поддержала Дейна Айз из Управления по марсианской кампании НАСА. По ее словам, лунный опыт необходим как в контексте работы систем жизнеобеспечения, так и построения оптимальной логистики.

Главный технолог по энергетическим системам в Управлении космических технологий НАСА Джеремайя Макнатт заметил, что посещение Луны позволит испытать множество систем, в частности, генерации и хранения электроэнергии.

В августе глава НАСА Билл Нельсон заявил, что исследования на перспективной лунной станции Gateway могут проходить без участия людей.

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