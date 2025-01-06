Армия США наращивает огневую мощь пехоты.

Командование армии США рассматривает возможность оснащения пехоты новыми системами вооружения, включая гранатомет нового типа (Precision Grenadier System), средний пулемет, а также новый миномет для воздушно–десантных войск. Об этом свидетельствуют доклады, прочитанные в конце сентября 2022 года должностными лицами по закупкам вооружений на конференции «Возможности сил будущего» (Future Force Capabilities). Мероприятие в Остине (США, шт. Техас) организовала Национальная оборонно-промышленная ассоциация (National Defense Industrial Association).

В соответствии с этим, способность поражать цели за укрытиями и использование среднего пулемета стали двумя приоритетами менеджмента программы летальности солдат армии США.

Высокоточная пехотная система (Precision Grenadier System)

В прошлом армия уже вела разработку системы, которая могла бы эффективно поражать цели в окопах и на боевых позициях. Система, получившая название XM25 «Каратель» (Punisher), была результатом создания индивидуального боевого оружия XM29 (Objective Individual Combat Weapon, OICW), разработанного в середине 1990-х годов как оружие, представляющее совокупность 5,56-мм штурмовой винтовки и 20-мм комплекса воздушного подрыва, по сути, программируемого гранатомета. Две системы OICW не были связаны между собой: штурмовая винтовка превратилась в карабин XM 8, а гранатомет - в индивидуальный полуавтоматический гранатометный комплекс XM 25. Последняя система прошла испытание в Афганистане, но была признана недостаточно пригодной для боевого применения.

Гранатометный комплекс XM-25

Армия США по-прежнему заинтересована в этой возможности, хотя какое-то время она была менее приоритетной, а приоритет отдавали программам разработки стрелкового оружия отделения следующего поколения (Next Geneneration Squad Weapon). Центр передового опыта в области тактики в настоящее время разрабатывает требования к будущей высокоточной пехотной системе (Precision Grenadier System, PGS), предназначенной для использования в качестве переносного комплекса для поражения целей за укрытиями с помощью быстрых и точных атак. PGS - это полуавтоматическая многоствольная система вооружения с малой траекторией и высокой скорострельностью, обладающая более высокой эффективностью и точностью по сравнению с предыдущим 40-мм гранатометом M320 GL.

Менеджмент PGS 31 августа 2022 года завершил работу с руководством Общей оценочной комиссии, получив разрешение на разработку спецификаций, которые, как ожидается, будут опубликованы в 2024 году. Спецификации должны включать все элементы полноценной системы, включая боеприпасы, пусковую установку и комплекс управления огнем. Сообщается, что требования не будут определять калибр, а скорее сосредоточатся на поражении целей.

Армия США также работает над внедрением так называемых индивидуальных штурмовых боеприпасов (IAM), предназначенных для борьбы с укрепленными позициями и бронетехникой. На слайде показано, как PGS и IAM должны использоваться в войсках

Средний пулемет для армии США

Подготовив почву для принятия на вооружение нового оружия отделения, включая боеприпасы, армия США сейчас изучает способы повышения огневой мощи пехотных взводов. Для этого проводится «Исследование конфигурации оружия и боеприпасов взвода» (Platoon Arms and Ammunition Configuration Study, PAAC), целью которого является предоставление лицам, принимающим решения, информации о том, как лучше всего поступить с новой возможностью для среднего пулемета (MMG). В исследовании рассматривается весь спектр возможных комбинаций средств управления огнем, оружия и боеприпасов, которые могут быть развернуты как в десантной, так и в платформенной конфигурации. Исследование PAAC должно быть опубликовано к 4 кварталу 2023 года, а решение по MMG запланировано на 2024 год.

Кроме того, Командование сил специальных операций США (USSOCOM) в настоящее время разрабатывает программу создания легких средних пулеметов калибра .338 Norma Mage (8,6х70 мм), которая также находится под наблюдением Корпуса морской пехоты США. Армия воздерживается от принятия решения до завершения исследования PAAC. Варианты включают новый калибр и оружие или, возможно, даже просто новое оружие калибра 7,62 мм x 51 или 6,8 калибра в обычном корпусе, которое используется в семействе оружия Next Generation Squad Weapon.

Минометная система батальонного уровня

Сообщается также об еще одной новой системе – это модернизированный 81-мм миномет, который в будущем планируется поставлять на вооружение в бригадные боевые части 11, 82 и 101-й воздушно-десантных дивизий. 81-мм минометная система, получившая обозначение E81C, предназначена для замены в равном количестве 120-мм батальонных минометов и обеспечения американским десантникам большей мобильности и огневой эффективности. Цель – гарантировать уже сразу после десантирования мощные средства огневой поддержки для частей, задействованных в операции. В обычных условиях такие средства (120-мм минометы) готовы к применению только через четыре часа после высадки первых сил.

81-мм минометная система, получившая обозначение E81C, предназначена для замены 120-мм минометов, обеспечивая американским десантникам большую мобильность и огневую эффективность

Предполагается, что 81-мм минометы можно будет использовать как в поле, так и в установленными на десантных машинах типа Infantry Squad Vehicle.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de