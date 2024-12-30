Космонавтов накормят мхом и ряской

Для космонавтов создадут съедобное растение без корней и отходов

Ученые из международной исследовательского консорциума Plants For Space рассказали о разработке съедобных растений для космонавтов. Об этом сообщает австралийское издание ABC.

По словам специалистов, перед ними стоит задача создать такие растения, которыми можно было бы кормить космнавтом в космосе. Ученые заметили, что крайне важно придумать такие растительные продукты, от которых не будет оставаться отходов — чтобы их можно было употреблять в пищу целиком.

Исследователь Лени Кэмпбелл-Клоз заметила, что в лабораториях создают подобные космическим замкнутые среды, где полностью контролируются свет, влажность и количество питательных веществ. Главный исследователь проекта Ян Смолл рассказал, что ученые пытаются вырастить что-то съедобное и питательное из мха и ряски — эти растения не имеют корней и их можно генетически модифицировать.

По словам Смолла, специалистам необходимо выяснить, как растения будут выживать в условиях микрогравитации. Также ученый отметил, что мох и ряска — невкусные растения, но эту проблему собираются решить с помощью биологической инженерии.

Участники проекта Plants For Space отметили, что для космонавта на орбите свежий апельсин «является счастьем», так как участники экспедиций в основном едят консервированные продукты. Первые генномодифицированные растения отправятся в космос в рамках миссии Artemis III, запуск которой запланирован на 2027 год.

В июле китайские ученые заявили, что степной мох сможет выжить в экстремальных условиях Марса. Это растение легко переносит холод, аномальную жару с засухой и высокий уровень радиации.