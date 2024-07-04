Найдено способное выжить на Марсе растение

The Innovation: степной мох сможет выжить на Марсе

Китайские ученые нашли растение, которое сможет выжить в экстремальных условиях Марса. Исследование опубликовано в журнале The Innovation.

Специалисты указали на Syntrichia caninervis, или степной мох — растение, которое произрастает в Антарктиде и пустыне Мохаве. Оно способно выжить в условиях Марса, так как переносит экстремальный холод, аномальную жару с засухой и высокий уровень радиации.

«Уникальные знания, полученные в ходе нашего исследования, закладывают основу для колонизации космоса с использованием естественно отобранных растений», — заявили ученые. В ходе эксперимента мох смог регенерировать в нормальных условиях роста, проведя до пяти лет при температуре минус 80 градусов и до 30 дней при температуре минус 196 градусов. Также растение находилось под воздействием гамма-излучения.

Изучивший работу коллег специалист по мхам из Университета Флориды (США) Стюарт Макдэниел заявил, что подобные растения нельзя принимать в пищу, но у них есть другие преимущества. «Растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы — по сути, воздух и пищу, необходимые людям для выживания», — заключил Макдэниел.

Ранее международная группа исследователей обнаружила, что постоянные марсотрясения возникают из-за ежедневной бомбардировки метеоритами. По подсчетам, от 280 до 360 метеоритов падают на планету каждый год.