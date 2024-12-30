Испытания дистанционно-управляемого «Конкурса» показали на видео

«Калашников» показал испытания ПТРК с дистанционным управлением на видео

Концерн «Калашников» показал испытания оборудования для дистанционного управления противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс-М» на видео. Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале концерна.

На записи показан монтаж дополнительного оборудования на пусковую установку ПТРК и работа оператора за пультом дистанционного управления, который выполнен в форме кейса. Пульт состоит из клавиш для управления установкой и экрана, на который выводится изображение с прицела «Корнета».

Расчет может подготовить установку и оборудование к работе менее чем за 20 минут. При этом комплект дистанционного управления может непрерывно работать на протяжении восьми часов. Вес пульта — менее 10 килограммов. Новое оборудование позволяет расчету управлять «Конкурсом» из укрытия.

Ракета ПТРК «Конкурс-М» оснащена кумулятивной боевой частью весом 2,7 килограмма, которая может пробить 750-800 миллиметров брони под углом 90 градусов. Комплекс позволяет поражать различную бронетехнику, огневые точки и блиндажи противника.

В октябре стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения 1П45-1, которые называют сердцем ПТРК «Корнет».