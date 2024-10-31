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«Калашников» начал поставку «сердца» ПТРК «Корнет»

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Фото: Boevaya mashina / Wikimedia
Фото: Boevaya mashina / Wikimedia.

«Калашников»: ЦНИИточмаш начал поставку прицелов для ПТРК «Корнет»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения (ППН) 1П45-1, которые называют сердцем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что прибор обладает рядом преимуществ перед российскими и зарубежными аналогами. В частности, он сохраняет высокую эффективность в сложных условиях. «Прицел прошел на "отлично" боевую проверку в условиях низких и высоких температур, в горах, пустыне и водной среде», — сказал начальник отдела ЦНИИточмаш Денис Сукманов.

В концерне добавили, что 1П45-1 отличается неприхотливостью и легко переносит транспортировку. Прибор не требует дополнительного техобслуживания и сразу готов к применению.

Ранее в госкорпорации «Ростех» рассказали, что «Корнеты», которые работают в зоне СВО в связке с разведывательными дронами «Суперкам», образуют эффективный разведывательно-ударный контур тактического звена.

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Продукция
Корнет
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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