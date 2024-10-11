Войти
Lenta.ru

В России рассказали об «ударном дуэте» в зоне СВО

409
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех»: в зоне СВО эффективно работает «ударный дуэт» российских ПТРК и БПЛА

В зоне специальной военной операции (СВО) эффективно работает «ударный дуэт» российских противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» и беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам». Об этом в своем Telegram-канале рассказала госкорпорация «Ростех».

В публикации прокомментировали сообщение Минобороны России о том, что ПТРК при поддержке БПЛА в зоне СВО поразили наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками противника.

«А в связке с беспилотником его результативность и гибкость применения только возрастают. Дрон быстро обнаруживает цель и передает информацию расчету. Фактически, ПТРК и БПЛА в связке — это эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена, которого ранее не было», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что «Суперкам» отличает быстрый подъем и высокая степень защиты от средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря этим особенностям БПЛА бойцы в зоне СВО успешно осуществляют разведку, корректировку огня и фиксацию пораженных целей. В свою очередь «Корнет», как пишет «Ростех», прошел успешную модернизацию, результате чего выросла дальность и летальность его действия.

В сентябре ТАСС сообщил, что тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) завершает испытания новой легкой ракеты 9М134 для ПТРК. Дальность новой ракеты — 3,5 километра, при этом 9М134 примерно в четыре раза легче ракет семейства «Корнет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корнет
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 15:47
  • 5139
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке
  • 11.10 14:10
  • 0
ПВО: прошлое и настоящее
  • 11.10 09:50
  • 2
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 11.10 06:10
  • 14
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.10 04:46
  • 0
В связи с темой "СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С"
  • 11.10 01:23
  • 1
Тайный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине (The National Interest, США)
  • 10.10 21:24
  • 3
Ответ на "Как ВМФ России отбить нападение НАТО на море"
  • 10.10 20:03
  • 3
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 10.10 18:40
  • 4
Армения планирует приобрести южнокорейские танки K2 "Блэк Пантер"
  • 10.10 17:54
  • 2
Заложен португальский многофункциональный корабль
  • 10.10 17:32
  • 1
Путин считает оборону Союзного государства надежно обеспеченной
  • 10.10 16:29
  • 0
Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности