Войти
Lenta.ru

Минобороны рассказало о применении антидроновых багги

75
0
0
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости.

МО: зенитчики группировки «Юг» применили антидроновые багги в зоне СВО

Военнослужащие отдельного зенитного ракетного дивизиона группировки войск «Юг» применили антидроновые багги в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в Министерстве обороны (МО) России.

Легкие машины на базе «Нивы» используют для охраны позиций зенитного ракетного комплекса «Бук».

Полноприводные багги несут дымовые гранатометы, пусковые установки для стрельбы картечью и турели с автоматами Калашникова (АК). Установка из шести АК позволяет создать высокую плотность огня для поражения малоразмерных дронов. Отмечается, что машины отличаются хорошей проходимостью.

В ноябре на учениях в Белоруссии заметили импровизированную зенитную установку на основе АК. Конструкция на треноге позволяет одновременно вести огонь из четырех автоматов.

В июле в зоне СВО заметили похожую установку на основе танковых пулеметов Калашникова. Скорострельность такого пулемета — 750 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 1,5 километра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 16:46
  • 6686
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.12 15:36
  • 1382
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.12 13:25
  • 8568
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.12 09:39
  • 2
Ответ на "Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин"
  • 27.12 09:26
  • 27
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.12 21:27
  • 0
О торпедах и пр. - хотя это не о "Ясенях", но близко к теме.
  • 26.12 21:25
  • 0
Ответ на "ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО"
  • 26.12 20:19
  • 1
В "Оборонлогистике" заявили, что в отношении судна Ursa Major был совершен теракт
  • 26.12 19:55
  • 1
На форуме War Thunder появилась секретная информация об истребителе НАТО — опять
  • 26.12 03:03
  • 1
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 26.12 02:35
  • 1
«Потеснить мощь России в Арктике»: США начали постройку тяжёлого ледокола
  • 26.12 01:51
  • 3
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 25.12 23:50
  • 0
Ответ на "Российский танк Т-80 — это не шутка (The National Interest, США)"
  • 25.12 21:02
  • 1
"Бомж-ракеты" угрожают России. Создала ли Украина оружие, способное атаковать Москву?
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену