В Белоруссии заметили зенитную установку с АК

На учениях в Белоруссии заметили антидроновую зенитную установку с АК

Импровизированную зенитную установку на основе автоматов Калашникова (АК) заметили на учениях в Белоруссии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Я-военный.Бел».

На видео показана работа военнослужащих в рамках борьбы с дронами на учениях, которые прошли на полигоне «Гожский». На ролике можно заметить бойца, который ведет огонь из антидроновой зенитной установки с автоматами.

Турель на треноге дает возможность установить четыре автомата для одновременного ведения стрельбы. Это позволяет создать высокую плотность огня, которая повышает шансы на поражение малоразмерных и маневренных дронов.

В июле в зоне СВО заметили похожие зенитные установки, которые построили на базе танковых пулеметов Калашникова (ПКТ). Прицельная дальность пулемета — 1,5 километра.

В марте на учениях в Ростовской области задействовали пикапы с зенитными установками, состоящими из трех автоматов АК-12. Использование станка позволяет повысить скорость наведения оружия на цель.