РИА Новости: Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет

Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет в декабре. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о гиперзвуковой ракете средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и баллистической ракете Precision Strike Missile (PrSM). Агентство напомнило, что LRHW впервые успешно протестировали в декабре на мысе Канаверал во Флориде. Отмечается, что до этого ракеты не могли долететь до цели.

Кроме того, в материале сказано, что PrSM должна заменить ATACMS. Как уточняется, работа над новой ракетой началась в 2016 году. Ее разработка проходила по четырем направлениям. Агентство также допускает, что Пентагон может испытать эти ракеты, передав их Украине.

В июне издание The War Zone писало, что PrSM впервые поразила движущуюся цель на испытаниях, которые провели в рамках учений Valiant Shield 24.