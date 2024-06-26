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Американская PrSM впервые поразила движущийся корабль

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Фото: Lockheed Martin Corporation
Фото: Lockheed Martin Corporation.

TWZ: американская ракета PrSM впервые поразила движущийся корабль на испытаниях

Новая баллистическая ракета армии США Precision Strike Missile (PrSM) впервые поразила движущуюся цель на испытаниях, которые провели в рамках учений Valiant Shield 24. Об этом пишет The War Zone (TWZ).

Две ракеты стартовали с беспилотной пусковой установки Autonomous Multi-Domain Launcher (AML), расположенной на островах Палау. Мишенью стал списанный десантный транспорт-док «Кливленд», который находился в северной части Тихого океана.

Отмечается, что в ходе учений корабль потопили действиями объединенных сил. Помимо ракет наземного базирования, в ходе Valiant Shield 24 задействовали палубные самолеты F/A-18C с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM, аэростаты для сбора данных и беспилотники Vanilla, которые использовали в качестве ретрансляторов.

Базовая версия PrSM, которую разрабатывают в качестве замены ракетам ATACMS, использует инерциальную навигацию с коррекцией по GPS для наведения на цель. Дальность ракеты составляет около 500 километров, но в будущем ее планируют повысить до 650.

В январе стало известно, что армия США успешно провела летные испытания новой системы наведения, которая станет ключевым элементом перспективной противокорабельной ракеты наземного базирования Land-Based Anti-Ship Missile (LBASM). Эта система превратит ракету PrSM в оружие, способное поражать движущиеся корабли.

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США
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F-18
Проекты
GPS
БПЛА
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