Войти
Lenta.ru

«Взлом или страшное послание». В эфире «Радиостанции Судного дня» заиграл Shaman и гимн СССР

238
0
0
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com.

«Радиостанцию Судного дня» могли взломать, в эфире транслируется гимн СССР

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня российского исполнителя Shaman «Я — русский» и гимн СССР, а также «Лебединое озеро». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Радиостанция Судного дня» транслирует Шамана и «Лебединое озеро». Это или взлом, или страшное послание

Baza

Коротковолновая радиостанция начала работу в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание». Поэтому «Радиостанцию Судного дня» называют The Buzzer («Жужжалка»).

Трансляция могла быть сигналом «кому надо»

Канал называет и другую версию, помимо взлома. Как предположили некоторые пользователи, это может быть определенный сигнал.

Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником»

Baza

Назначение УВБ-76 доподлинно неизвестно. Некоторые называют ее частью системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны. Если сигнал прервется, система запустит ответный ядерный удар по потенциальному противнику, из-за чего «Жужжалку» и называют «Радиостанцией Судного дня».

По другой версии, в эфире транслируются секретные сообщения, в том числе для подтверждения готовности операторов на принимающих станциях. Есть предположение, что иногда в жужжание вклиниваются звуки, которые якобы могут быть сигналами для агентов российской разведки за рубежом.

В августе 2017 года «Би-би-си» предположило, что частота принадлежит российским Вооруженным силам, однако официального подтверждения этой информации не последовало. Кроме того, в материале были выдвинуты предположения, что станция была создана во время Холодной войны для передачи военных сведений.

Ранее радиостанция выдала в эфир десятки загадочных слов

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, передала в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом сообщило издание «Аргументы и факты».

Прозвучали такие слова, как «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Также были озвучены загадочные выражения «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последнее слово было «бродощёлк» — оно вышло в эфир в 17:14 по московскому времени.

Перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения, которые состояли из одного или нескольких загадочных слов, отмечается в материале.

Например, 20 февраля 2022 года «Радиостанция Судного дня» передала слова «нжти» и «лесолед». Через два дня были переданы такие слова, как «нюхостих» и «неудержимый».

Последний раз активность в эфире наблюдали в сентябре этого года. УВБ-76 передала сигналы, напоминающие шифровку.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.12 10:09
  • 6491
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.12 02:33
  • 2
ВКС России получат четыре Ту-160М
  • 19.12 01:38
  • 1
Патрушев назвал Арктику ключевым регионом для обеспечения безопасности
  • 19.12 01:37
  • 8535
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.12 01:24
  • 1
Подоляк считает, что западные вряд ли появятся на Украине в перспективе
  • 18.12 21:32
  • 1
В США рассказали о «молоте Путина»
  • 18.12 21:13
  • 49
Уроки Сирии
  • 18.12 10:51
  • 1
ВКС России выполнили полет над Балтикой
  • 18.12 10:43
  • 1
Небензя: Киев хочет обменивать только пленных наемников и членов нацбатов
  • 18.12 10:33
  • 1
Reuters: Индия и Япония хотят применять лазер для уничтожения мусора в космосе
  • 18.12 10:30
  • 2
Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
  • 18.12 03:12
  • 0
Разделение Запада по "традиционной" линии Франция-Германия?
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления