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«Радиостанция Судного дня» передала десятки загадочных сообщений. О чем предупредили слушателей?

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Фото: Freepik
Фото: Freepik.

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 24 сообщения в пятницу 13 декабря

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, передала в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Коротковолновая радиостанция начала работу в 1976 году. УВБ-76 вещает круглосуточно, однако 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное «жужжание». Поэтому «Радиостанцию Судного дня» называют The Buzzer («Жужжалка»).

«Хунхуз», «азбука» и «нанайка»

Эти три слова первыми прозвучали в эфире

Днем прозвучали не менее загадочные «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последнее слово было «бродощёлк» — оно вышло в эфир в 17:14 по московскому времени.

УВБ-76 известна среди радиолюбителей

Как уточняет издание, перед знаковыми событиями были зафиксированы сигналы-сообщения, которые состояли из одного или нескольких загадочных слов.

Например, 20 февраля 2022 года «Радиостанция Судного дня» передала слова «нжти» и «лесолед». Через два дня были переданы такие слова, как «нюхостих» и «неудержимый».

По одной из версий, станция должна будет запустить ядерные боеголовки в случае начала ядерного конфликта. Последний раз активность в эфире наблюдали в сентябре этого года. УВБ-76 передала сигналы, напоминающие шифровку.

7 лет назад «Радиостанцию Судного дня» взломали

24 декабря 2017 года радиолюбители обнаружили, что радиостанция временно прекратила свое вещание.

Пользователи пожаловались, что не услышали в эфире гудок, означающий работу станции УВБ-76.

Отмечалось, что примерно в 21:00 по московскому времени на волнах прозвучал рэп на русском языке, а затем в эфире несколько минут звучало зацикливание криков «Слава Украине!».

Кроме того, на случай обратили внимание пользователи анонимного имиджборда «Двач». Один из юзеров выложил две аудиозаписи, в которых фигурируют обороты «Раша-пидораша» и «москальская свинья», которые якобы прозвучали в эфире УВБ-76.

В августе 2017 года на «Би-би-си» появился материал о станции. В нем предполагается, что частота принадлежит российским Вооруженным силам, однако никто из государственной организации эту информацию «Би-би-си» не подтвердил. Ее возможное местонахождение — Ленинградская область. Кроме того, в материале были выдвинуты предположения, что станция была создана во время Холодной войны для передачи военных сведений.

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Страны
Украина
Проекты
Ядерный щит
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