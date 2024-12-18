В России оценили влияние европейских баз ПРО США на РВСН

Каракаев: влияние европейских баз ПРО США на возможности РВСН нулевое

Размешенные в Европе базы противоракетной обороны (ПРО) США практически не влияют на боевые возможности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России. Возможности американских объектов ПРО оценил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Он подчеркнул, что США продолжают поиск и реализацию путей для нивелирования возможностей стратегических ядерных сил России. При этом командующий отметил, что российские комплексы совершенствуют с учетом возможностей существующих и перспективных комплексов ПРО США.

«По поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии, можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая», — сказал Каракаев.

По его словам, энергетические характеристики размещаемых в Европе систем не позволяют им осуществлять перехват межконтинентальных баллистических ракет (МБР), стартующих в направлении Северного полушария. Кроме того, российские МБР оснащены развитыми средствами противодействия противоракетной обороне и отличаются коротким активным участком траектории. Каракаев подчеркнул, что все это делает перехват практически невозможным.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков допустил, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», расположенные в Калининградской области, способны уничтожить американскую базу ПРО в Польше в случае прямого столкновения.