Войти
Lenta.ru

Новый шлем летчиков российского Су-57 показали на видео

551
0
0
Кадр: 1tv.ru
Кадр: 1tv.ru.

Новый шлем летчиков Су-57 с системой целеуказания показали на видео

Новый шлем с системой целеуказания, созданный для летчиков истребителя пятого поколения Су-57, показали на видео. Изделие представили в фильме Первого канала «Властелины неба».



Опытный образец шлема показал начальник отдела оптико-электронных комплексов ОКБ Сухого Дмитрий Корзинин. На шлем выводится информация о пилотировании и боевой обстановке, включая скорость и высоту полета, а также прицельные марки и расстояние до цели.

«Ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Если она доведена до цели, получили захват цели, и у летчика тогда поменяется, соответственно, прицельная марка с креста на круг. Это будет он знать, что цель захвачена. И дальше по шкалам он увидит, разрешен ему пуск по условиям или не разрешен», — рассказал Корзинин. Также он добавил, что головка самонаведения отклоняется туда, куда смотрит пилот.

Новый шлем весит менее двух килограммов. Изделие прошло испытания на стенде дождевания и в аэродинамической трубе. Отмечается, что новое изделие испытывают летчики.

Ранее в декабре американское издание Military Watch Magazine писало, что Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, показали высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 23:38
  • 6461
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 22:54
  • 0
Ответ на "«Главное – это попадание в цель»: для усиления ВСУ танки Leopard 1 получили новую башню C3105"
  • 17.12 20:30
  • 8530
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 19:31
  • 0
Ответ на "Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.12 18:47
  • 1
Госкомвоенпром Республики Беларусь передал инозаказчику подвижные пункты управления
  • 17.12 18:35
  • 1
Госсекретарь Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить передачу огромных сирийских арсеналов Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 17.12 18:26
  • 1
Белоусов: избыточные процедуры в Минобороны можно сократить в 5-10 раз
  • 17.12 16:01
  • 0
«Агрессоры» и «соагрессоры» – тонкости западной диалектики
  • 17.12 15:38
  • 0
НАТО готовит ввод войск на Украину
  • 17.12 05:56
  • 0
Ответ на "Нидерланды не исключают отправку миротворцев на Украину без единогласного решения"
  • 17.12 05:12
  • 6
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 17.12 04:13
  • 3
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 17.12 01:33
  • 1
Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область авантюрой
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности