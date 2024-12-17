Атомный ледокол "Якутия" прошел ходовые испытания

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на "Балтийском заводе", завершил этап заводских ходовых испытаний и вернулся на предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе верфи.
Представители предприятия уточнили, что судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты "Балтийского завода" совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества "Якутии", маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).
Атомный ледокол "Якутия"
"Балтийский завод"
Как сообщили в пресс-службе "Балтийского завода", атомоход пришвартовали у причальной стенки верфи. В ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику.
Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года.
На "Балтийском заводе" продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
Основные характеристики ледоколов проекта 22220:
- • длина наибольшая – 173,3 метра;
- • ширина – 34 метра;
- • высота борта на миделе – 15,2 метра;
- • осадка – 8,5–10,5 метра;
- • водоизмещение – 33 500 тонн;
- • экипаж – 54 человека.