Атомный ледокол "Якутия" прошел ходовые испытания

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на "Балтийском заводе", завершил этап заводских ходовых испытаний и вернулся на предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе верфи.

Представители предприятия уточнили, что судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты "Балтийского завода" совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества "Якутии", маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

Атомный ледокол "Якутия" "Балтийский завод"

Как сообщили в пресс-службе "Балтийского завода", атомоход пришвартовали у причальной стенки верфи. В ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года.

На "Балтийском заводе" продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: