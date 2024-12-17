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Атомный ледокол "Якутия" прошел ходовые испытания

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Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Якутия", построенный на "Балтийском заводе", завершил этап заводских ходовых испытаний и вернулся на предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе верфи.

Представители предприятия уточнили, что судно вышло в Финский залив 1 декабря. Специалисты "Балтийского завода" совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили скоростные качества "Якутии", маневренные характеристики, работу механизмов и оборудования, систем автоматики, связи и навигации, провели испытания паротурбинной установки, систем электродвижения, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства).

Атомный ледокол "Якутия"

"Балтийский завод"


Как сообщили в пресс-службе "Балтийского завода", атомоход пришвартовали у причальной стенки верфи. В ближайшее время специалисты предприятия завершат настройку систем судна и подготовят его к передаче заказчику.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года.

На "Балтийском заводе" продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

  • • длина наибольшая – 173,3 метра;
  • • ширина – 34 метра;
  • • высота борта на миделе – 15,2 метра;
  • • осадка – 8,5–10,5 метра;
  • • водоизмещение – 33 500 тонн;
  • • экипаж – 54 человека.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Проекты
2020-й год
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