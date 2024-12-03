Четвертый атомный ледокол типа "Арктика" отправился на ходовые испытания

Новейший атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 (типа "Арктика"), построенный на "Балтийском заводе" вышел через Галерный фарватер в Финский залив для испытаний. Предполагается, что до конца 2024 года судно передадут "Росатому".

Как сообщает Медиапалуба, в ходе испытаний специалисты проверят работу основных систем ледокола и его оборудования. В планах на ближайшие несколько недель – убедиться в исправности механизмов связи и навигации, якорного и рулевого устройства, а также работы вертолетного комплекса.

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 ОСК

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное по заказу ФГУП "Атомфлот". Его заложили в мае 2020 года, спустили на воду в ноябре 2022 года.

На Балтийском заводе продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: