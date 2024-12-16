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Казахстан получил первый военно-транспортный самолёт Airbus A400M

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5 декабря 2024 года на аэродром Алматы прибыл первый полученный Силами воздушной обороны Казахстана военно-транспортный самолёт Airbus A400M (бортовой номер "21 красный", серийный номер 139), из двух заказанных. Самолёт совершил перелет с предприятия группы Airbus в Севилье (Испания).

Первый полученный Силами воздушной обороны Казахстана военно-транспортный самолёт Airbus A400M (бортовой номер "21 красный", серийный номер 139). Алматы, 05.12.2024 (с) министерство обороны Казахстана

Группа Airbus 1 сентября 2021 года сообщила о заключении контракта на поставку вооруженным силам Казахстана двух военно-транспортных самолетов А400М, и что поставка первого из них должна быть произведена в 2024 году. Таким образом, Казахстан стал девятым заказчиком самолета А400М, и вторым - за пределами первоначального европейского консорциума по разработке и закупке этих самолетов (после Малайзии, получившей четыре самолета в 2015-2017 годах). С учетом двух казахстанских самолетов, и еще двух самолетов, заказанных в ноябре 2021 года Индонезией, общий портфель заказов на А400М достиг 178 самолетов, из которых к настоящему времени поставлен 141.

Первый самолет А400М (серийный номер 139) для Казахстана был выкачен на предприятии Airbus в Севилье в апреле 2024 года и совершил первый полет там 10 июня 2024 года c временной испанской регистрацией ЕС-409.

Ранее Казахстан приобрел у группы Airbus девять легких двухдвигательных военно-транспортных самолетов С295М, восемь из которых получили Силы воздушной обороны Казахстана в 2012-2017 годах, а еще один в исполнении С295W - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана в 2020 году.

Одновременно с подписанием контракта на поставку Казахстану двух самолетов А400М, Airbus сообщила также о подписании с казахстанской стороной Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обслуживания и капитального ремонта самолетов А400М и С295 в Казахстане, а также о подписании соглашения о первом этапе в создании в Казахстане местного центра технического обслуживания самолетов C295.

Первый полученный Силами воздушной обороны Казахстана военно-транспортный самолёт Airbus A400M (бортовой номер "21 красный", серийный номер 139). Алматы, 05.12.2024 (с) министерство обороны Казахстана

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Испания
Казахстан
Малайзия
Продукция
A400M
C-295 CASA
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
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