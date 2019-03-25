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25.03.2019
bmpd.livejournal.com

Пограничная служба Казахстана заказала один самолет Airbus C295

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Группа Airbus 21 марта 2019 года сообщила, что Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана заключила контракт на приобретение одного легкого турбовинтового двухдвигательного военно-транспортного самолета Airbus C295. Параметры контракта не раскрываются.

Военно-транспортный самолет Airbus C295 (бортовой номсер "07 красный") Сил воздушной обороны Казахстана. Алма-Ата, ноябрь 2017 года (с) Григорий Беденко

Со стороны bmpd напомним, что ранее Силы воздушной обороны Казахстана в 2012-2017 годах получили военно-транспортных самолетов Airbus С295, став их первым заказчиком на территории бывшего СССР. Самолеты С295 находятся на вооружении 281-й транспортной авиационной эскадрильи Сил воздушной обороны Казахстана , базирующейся в Алма-Ате.

По всей видимости, заказ теперь Пограничной службой Казахстана самолета С295 стал финалом попыток этой службы получить с Украины транспортные самолеты Ан-74ТК-200/300, заказанные по соглашению 2012 года, но производство которых ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП) вести уже не в состоянии.

Кроме Казахастана, на территории бывшего СССР эксплуатантом самолетов С295 выступают также ВВС Узбекистана, получившие четыре самолета модфикации C295W в 2015-2016 годах.

Самолеты серии С295 строятся на предприятии Airbus в Севилье (Испания).

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Страны
Испания
Казахстан
Россия
Узбекистан
Украина
Продукция
C-295 CASA
Ан-74
Компании
Airbus
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