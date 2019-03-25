Пограничная служба Казахстана заказала один самолет Airbus C295
Группа Airbus 21 марта 2019 года сообщила, что Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана заключила контракт на приобретение одного легкого турбовинтового двухдвигательного военно-транспортного самолета Airbus C295. Параметры контракта не раскрываются.
Военно-транспортный самолет Airbus C295 (бортовой номсер "07 красный") Сил воздушной обороны Казахстана. Алма-Ата, ноябрь 2017 года (с) Григорий Беденко
Со стороны bmpd напомним, что ранее Силы воздушной обороны Казахстана в 2012-2017 годах получили военно-транспортных самолетов Airbus С295, став их первым заказчиком на территории бывшего СССР. Самолеты С295 находятся на вооружении 281-й транспортной авиационной эскадрильи Сил воздушной обороны Казахстана , базирующейся в Алма-Ате.
По всей видимости, заказ теперь Пограничной службой Казахстана самолета С295 стал финалом попыток этой службы получить с Украины транспортные самолеты Ан-74ТК-200/300, заказанные по соглашению 2012 года, но производство которых ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП) вести уже не в состоянии.
Кроме Казахастана, на территории бывшего СССР эксплуатантом самолетов С295 выступают также ВВС Узбекистана, получившие четыре самолета модфикации C295W в 2015-2016 годах.
Самолеты серии С295 строятся на предприятии Airbus в Севилье (Испания).
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