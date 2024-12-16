В России разработали позволяющую вычислять сигнал Starlink систему

В России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал Starlink

В России разработали систему «Калинка», позволяющую вычислять сигнал американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink. Об этом сообщил председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков, передает ТАСС.

Отмечается, что эта же система применяется для вычисления безэкипажных катеров и дронов «Баба-яга». Как уточнил Безруков, до этого момента вычисление безэкипажных катеров осуществлялось визуальным методом.

Новая разработка позволит обнаружить безэкипажный катер на дистанции до 15 километров, настигнуть его и поразить при помощи пулемета.

«Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — обозначил Безруков.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов гарантированно пообещал аналог Starlink в России к 2030 году. При этом он подчеркнул, что при создании подобных группировок нужно не гнаться за сроками, а думать о качестве предоставляемых услуг, в том числе для экономики, обороны и безопасности.