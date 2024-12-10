«Роскосмос» гарантированно пообещал аналог Starlink в России к 2030 году

Борисов: к 2030 году в России заработает аналог системы Starlink

К 2030 году в России заработает аналог американской системы спутникового широкополосного доступа в интернет Starlink. С таким обещание в интервью РБК выступил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«2030 год — гарантированно. Может быть, 2028-2029», — заявил руководитель.

Он напомнил, что над группировками низко- и среднеорбитальных интернет-спутников в России работают госкорпорация и компания «Бюро 1440». Борисов подчеркнул, что при создании подобных группировок нужно не гнаться за сроками, а думать о качестве предоставляемых услуг, в том числе для экономики, обороны и безопасности.

В октябре начальник радиочастотного центра госкорпорации Антон Степанов заявил, что госкорпорация освободила полосу частот под связь стандарта 5G.

В сентябре газета «Известия» со ссылкой на предварительную редакцию федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» написала, что проект по созданию российского аналога Starlink компании «Бюро 1440», включающего 383 спутника, может обойтись в 445 миллиардов рублей.