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«Роскосмос» освободил полосу частот под связь 5G

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Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com.

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G. Об этом сообщает РБК.

Как заявил начальник радиочастотного центра госкорпорации Антон Степанов, речь идет о диапазоне 6425-7125 мегагерц. По его словам, возможность и условия использования данного диапазона для 5G будет обсуждаться Госкомиссией по радиочастотам при Минцифры.

«Сейчас идет проработка конкретных условий его использования, они должны быть определены в ближайшие годы», — заявил изданию представитель министерства.

По данным оператора «МегаФон», диапазон 6425-7125 мегагерц может стать актуальным для мобильной связи в перспективе 10-12 лет. В компаниях «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинга» подтвердили, что заинтересованы в высвобождении для сетей мобильной связи любого радиочастотного ресурса.

В июне компания «Бюро 1440» сообщила, что успешно испытала лазерную связь между двумя космическими аппаратами.

В мае компания рассказала, что три спутника миссии «Рассвет-2», использующих стандарт 5G NTN для связи с абонентами, успешно выведены на околоземную орбиту.

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