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Россия впервые запустила спутники с 5G

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Фото: NASA / Unsplash
Фото: NASA / Unsplash.

Минцифры: Россия впервые запустила низкоорбитальные спутники связи с 5G

Россия впервые осуществила запуск низкоорбитальных спутников связи с 5G. Об этом в Telegram сообщает Минцифры.

Запуск трех космических аппаратов осуществила компания «Бюро 1440». «Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами», — подчеркнули в министерстве.

Разработка новых спутников «Рассвет-2» потребовала менее 14 месяцев. По массе и габаритам новые спутники в два раза больше космических аппаратов «Рассвет-1». Тестирование новый спутников будет длиться несколько месяцев.

В феврале гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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