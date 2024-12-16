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Украинские «Тунгуски» лишились ракет

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.

Комплексы «Тунгуска» ВСУ лишились ракет из-за дефицита

Оставшиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) зенитные комплексы «Тунгуска» лишились штатного ракетного вооружения из-за дефицита боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

Канал обратил внимание на фотографию машины без стандартных ракет. Комплекс используют в качестве исключительно артиллерийской зенитной установки. «Российская газета» отметила, что Киев применяет «Тунгуски» для прикрытия важных объектов в тылу.

Базовая версия «Тунгуски», которую приняли на вооружение Советской армии в 1982 году, вооружена парой автоматических пушек 2А38 калибра 30 миллиметров. Также в арсенал комплекса входит восемь зенитных управляемых ракет 9М311. «Тунгуска» базируется на легкобронированном гусеничном шасси. Комплекс предназначен для борьбы с низколетящими штурмовиками, вертолетами и ракетами противника.

Ранее на Украине заметили советский зенитный ракетный комплекс «Оса», вооруженный авиационными ракетами Р-73. Комплекс переоборудовали из-за недостатка штатных ракет 9М33М3.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2А38
Оса-АКМ
Тунгуска
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